Генштаб ВСУ: сбиты 34 ракеты и 100 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 39 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 7 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 67 ракет разных типов и 194 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. Целями были военные и гражданские объекты, прежде всего объекты энергетической отрасли и газодобывающей промышленности Украины.

По данным ВВС ВСУ, армия РФ выпустила по целям в Украине 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см, 8 крылатых ракет "Калибр"; 3 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23", 4 зенитные управляемые ракеты С-300; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69; 194 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

В сообщении ВВС ВСУ отмечается, что для отражения атаки привлекалась истребительная авиация, в том числе самолеты F-16 и Mirage-2000.

Украинские ВВС и ПВО перехватили 134 воздушные цели: 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см; 8 крылатых ракет "Калибр"; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69; 100 БПЛА.

Кроме того, до десяти российских ракет (не входят в статистику сбитых) не достигли своих целей. 86 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 7 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 39 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Ростовской, Белгородской и Орловской областей, над акваториями Черного и Азовского морей, над Крымом.