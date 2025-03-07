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Мир

Президент Южной Кореи освобожден судом из-под стражи

Корея
время публикации: 07 марта 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:07
Президент Южной Кореи освобожден судом из-под стражи
AP Photo/Lee Jin-man

Южнокорейский суд освободил президента Республики Корея Юн Сок Ёля из-под стражи, сообщает агентство Yonhap.

В феврале сторона президента подала соответствующее заявление в Центральный суд Сеула.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован.

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