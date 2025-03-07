Президент Южной Кореи освобожден судом из-под стражи

Южнокорейский суд освободил президента Республики Корея Юн Сок Ёля из-под стражи, сообщает агентство Yonhap.

В феврале сторона президента подала соответствующее заявление в Центральный суд Сеула.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован.