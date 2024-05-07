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Байден в речи ко Дню Холокоста: "Мы не забудем теракт 7 октября"

время публикации: 07 мая 2024 г., 21:34 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 21:41
Байден в речи ко Дню Холокоста: "Мы не забудем теракт 7 октября"
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден выступил на прошедшей в Вашингтоне официальной церемонии, посвященной памяти жертв Холокоста. Американский лидер напомнил о связи Катастрофы еврейского народа с событиями 7 октября 2023 года.

"Ненависть к евреям глубоко укоренилась в сердцах многих. Поэтому требуется постоянная бдительность. Спустя не 75 лет, а всего семь месяцев люди начали забывать о террористической атаке ХАМАСа. Я не забыл. И вы не забыли. Мы не забудем", – сказал президент.

"Я вижу ваш страх, вашу боль. И хочу заверить, как ваш президент: вы не одни. Вы всегда будете частью американской нации. Я неуклонно привержен безопасности еврейского народа, государства Израиль и его праву на существование. Эта приверженность неколебима, даже когда у нас разногласия", – заявил Байден под аплодисменты присутствующих.

"Моя администрация не покладая рук работает над освобождением оставшихся заложников. Мы не будем знать покоя, пока не вернем домой всех. И мы задействуем всю мощь федерального правительства, чтобы защитить еврейские общины. Но это дело не только правительства – я призываю всех американцев объединиться против антисемитизма", – сказал Байден.

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