Белый дом: Байден проинформирован об ответе ХАМАСа

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что президент Джо Байден был проинформирован об ответе ХАМАСа на посреднические предложения Египта и Катара. "Он в курсе ситуации и того, как идет процесс", – сообщил чиновник.

Кирби отказался вдаваться в подробности, сообщив, что администрация изучает ответ и проводит консультации с региональными партнерами США. Он отметил, что в переговорах принял участие и отправившийся на Ближний Восток директор ЦРУ Уильям Бернс.

Представитель администрации заявил, что воздержится от дополнительных комментариев, пока картина не проявится полностью, – в том числе, чтобы не навредить процессу.