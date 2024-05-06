Белый дом: Байден проинформирован об ответе ХАМАСа
время публикации: 06 мая 2024 г., 22:31 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 22:37
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что президент Джо Байден был проинформирован об ответе ХАМАСа на посреднические предложения Египта и Катара. "Он в курсе ситуации и того, как идет процесс", – сообщил чиновник.
Кирби отказался вдаваться в подробности, сообщив, что администрация изучает ответ и проводит консультации с региональными партнерами США. Он отметил, что в переговорах принял участие и отправившийся на Ближний Восток директор ЦРУ Уильям Бернс.
Представитель администрации заявил, что воздержится от дополнительных комментариев, пока картина не проявится полностью, – в том числе, чтобы не навредить процессу.
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