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Возле "израильского отеля" в Афинах вспыхнули беспорядки

время публикации: 07 мая 2024 г., 23:03 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 23:03
Возле "израильского отеля" в Афинах вспыхнули беспорядки
AP Photo/Michael Varaklas

В Афинах возле отеля Brown, принадлежащего израильтянам, вечером 7 мая вспыхнули беспорядки. Несколько десятков пропалестинских демонстрантов не только скандировали антиизраильские лозунги, но и пытались причинить ущерб имуществу отеля.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь передал со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля, что вмешалась местная полиция, ситуация в отделе и возле него взята под контроль.

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