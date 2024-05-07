Возле "израильского отеля" в Афинах вспыхнули беспорядки

В Афинах возле отеля Brown, принадлежащего израильтянам, вечером 7 мая вспыхнули беспорядки. Несколько десятков пропалестинских демонстрантов не только скандировали антиизраильские лозунги, но и пытались причинить ущерб имуществу отеля.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь передал со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля, что вмешалась местная полиция, ситуация в отделе и возле него взята под контроль.