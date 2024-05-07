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В Москве проходит инаугурация Путина на пятый президентский срок

время публикации: 07 мая 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 11:03
В Москве проходит инаугурация Путина на пятый президентский срок
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В Большом кремлевском дворце 7 мая состоится инаугурация переизбранного на очередной срок президента России Владимира Путина. Российскому лидеру предстоит в пятый раз дать президентскую присягу. Он выступит с обращением к гражданам страны.

Путин уже четверть века является доминантной фигурой в российской политике. Победа на выборах позволит ему занимать пост главы государства до 2030 года. Напомним, что по официальным данным, в поддержку президента проголосовали 87% избирателей.

Эти данные оспариваются противниками Путина. Тем не менее, можно судить, что недовольство потерями в ходе войны с Украиной не представляет угрозы для режима. Российским властям также во многом удалось нивелировать эффект от западных санкций.

В преддверии инаугурации и отмечаемого 9 мая Дня победы в Москве введены ограничения для движения транспорта. Вход в Кремль возможен только по приглашениям. Многие послы западных стран сообщили, что не воспользуются ими и будут бойкотировать церемонию.

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