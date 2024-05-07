x
07 мая 2024
|
последняя новость: 12:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 мая 2024
|
07 мая 2024
|
последняя новость: 12:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Суд в Москве "заочно арестовал" троих "наемников", воевавших в Украине. В их числе израильтянин

время публикации: 07 мая 2024 г., 11:28 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 11:28
Суд в Москве "заочно арестовал" троих "наемников", воевавших в Украине. В их числе израильтянин
AP Photo

Во вторник, 7 мая, российские СМИ сообщили, что суд в Москве "заочно арестовал" троих иностранных граждан, признанных виновными в том, что они принимали участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины против российских войск.

Агентство ТАСС передает, что речь идет о гражданине США Трое Оффенбекере, гражданине Израиля Денисе Десятнике и гражданине Молдовы Станиславе Гибадулине. Сообщается, что решение суда вынесено "в рамках уголовного дела о наемничестве". Также объявлено, что Оффенбекер, Десятник и Гибадулин объявлены в федеральный и международный розыск (какие зарубежные инстанции будут готовы исполнять решение российского суда, не поясняется).

По данным СК РФ, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении примерно 600 иностранных граждан из 46 стран, большинство из них – граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Отметим, что власти РФ называют "наемниками" тех иностранных граждан, которые добровольно воюют на стороне Украины.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 января 2024

СК РФ обвиняет около 600 иностранцев, в том числе израильтян, в том, что они воевали или воюют на стороне Украины
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 декабря 2023

Лавров: в России вынесены приговоры более, чем 200 представителям "украинских вооруженных формирований"