Суд в Москве "заочно арестовал" троих "наемников", воевавших в Украине. В их числе израильтянин

Во вторник, 7 мая, российские СМИ сообщили, что суд в Москве "заочно арестовал" троих иностранных граждан, признанных виновными в том, что они принимали участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины против российских войск.

Агентство ТАСС передает, что речь идет о гражданине США Трое Оффенбекере, гражданине Израиля Денисе Десятнике и гражданине Молдовы Станиславе Гибадулине. Сообщается, что решение суда вынесено "в рамках уголовного дела о наемничестве". Также объявлено, что Оффенбекер, Десятник и Гибадулин объявлены в федеральный и международный розыск (какие зарубежные инстанции будут готовы исполнять решение российского суда, не поясняется).

По данным СК РФ, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении примерно 600 иностранных граждан из 46 стран, большинство из них – граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Отметим, что власти РФ называют "наемниками" тех иностранных граждан, которые добровольно воюют на стороне Украины.