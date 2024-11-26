В Германии предъявлено обвинение членам ячейки ХАМАСа, планировавшей теракты в Европе

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинительное заключение четырем людям, которые подозреваются в принадлежности к террористической группировке ХАМАС. Среди членов группы два гражданина Ливана, гражданин Нидерландов и гражданин Египта.

Им инкриминируется принадлежность к иностранной террористической группировке, приобретении, хранении оружия и планировании терактов. В качестве вероятных целей названы посольство Израиля в Берлине, американская авиабаза "Рамштайн" и берлинский аэропорт.

"Несмотря на то, что ХАМАС утратил контроль над Газой, группировка организует в Европе сеть тайников с оружием, которое планируется применить против евреев и еврейских целей. Для этого используются агенты, проживающие в Европе и готовые к действиям в кратчайший срок", – говорится в обвинительном заключении.

Так, один из обвиняемых, ливанец Ибрагим Р., организовал такой склад в Болгарии. В тайнике были и автоматы Калашникова. В материалах дела упоминаются тайники в Польше. Как утверждается, все арестованные занимали высокие позиции в группировки и имели прямой выход на лидеров боевого крыла.