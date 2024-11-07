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Мир

Европейский саммит в Будапеште обсуждает победу Трампа и союз России с КНДР

время публикации: 07 ноября 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 15:10

Лидеры европейских государств собрались 7 ноября в Будапеште, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности. Два основных вопроса, стоящих на повестке дня, – победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и война в Украине, где к России присоединилась КНДР.

В Европе отдавали себе отчет, что отношения с США изменятся вне зависимости от того, кто победит на выборах. Однако Трамп, говоривший о введении тарифов на европейские товары, выражавший сомнение в будущем NATO и выступающий против безоговорочной поддержки Украины, вызывал значительно большее беспокойство.

"Я верю в американское общество. Оно знает, что в отношении авторитарных режимов нужно проявлять твердость. Если США будут слабы в отношении России, что это будет значить для Китая?" – спросил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Новый генеральный секретарь NATO Марк Рютте заявил, что он рассчитывает на встречу с Трампом, чтобы обсудить пути совместного противостояния угрозам. Рютте подчеркнул, что сотрудничество России и КНДР представляет угрозу для глобальной безопасности, в том числе для США.

Мир
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