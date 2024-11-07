x
07 ноября 2024
|
последняя новость: 13:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2024
|
07 ноября 2024
|
последняя новость: 13:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Южной Кореи не исключил поставок оружия Украине

время публикации: 07 ноября 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 13:47
Президент Южной Кореи не исключил поставок оружия Украине
Kim Min-Hee/Pool Photo via AP

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что не исключает поставок Украине вооружений. Это является отходом от традиционной корейской позиции, согласно которой она не поставляет оружие в зоны конфликтов.

Причиной изменения позиции стала отправка на войну с Украиной тысяч военнослужащих КНДР. Юн Сук Ёль рассказал, что провел разговор с новоизбранным президентом США Трампом и обсудил действия Северной Кореи. Лидер Южной Кореи сообщил о намерении встретиться с Трампом в ближайшем будущем.

"В зависимости от уровня вовлеченности Северной Кореи мы будем постепенно корректировать нашу стратегию поддержки Украины. Это означает, что мы не исключаем и возможности отправки Украине вооружений", – заявил политик, подчеркнув, что в первую очередь речь идет об оружии оборонительного плана.

По оценке украинской, корейской и западных спецслужб, КНДР направила в Россию более 10000 военнослужащих для участия в войне против Украины. Пхеньян также поставил Москве значительное количество артиллерийских снарядов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 ноября 2024

В Курской области произошел первый бой украинских и северокорейских войск
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 ноября 2024

КНДР "приветствовала" президентские выборы в США запуском баллистических ракет
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 ноября 2024

Korean Herald: Россия расплачивается рисом за военную помощь Северной Кореи