Байден выступил со специальным обращением, посвященным годовщине 7 октября

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, приуроченным к первой годовщине нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. Президент напомнил, что это был самый смертоносный для евреев день после окончания Холокоста, и что среди погибших и захваченных в заложники были десятки американских граждан.

Нападение он связал с тысячелетней историей ненависти к евреям. Байден отметил, что стал первым президентом США, посетившим Израиль во время войны. "Вице-президент Харрис и я полностью привержены безопасности Израиля, его праву на существование, его праву на самооборону", – сказал он, добавив, что США помогли Израилю в отражении последней иранской атаки.

Он резко осудил всплеск антисемитизма в США после 7 октября, а также отметил потери мирного палестинского населения, усугубленные тем, что ХАМАС использует население в качестве живого щита.

Байден высказался за заключение соглашения, которое положит конец военным действиям, обеспечит доставку в Газу гуманитарной помощи и позволит заложникам вернуться домой. Выступил он и за дипломатическое урегулирование, которое позволит вернуть спокойствие на границе Израиля и Ливана.