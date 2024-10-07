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Мир

ВСУ нанесли ракетный удар по крупнейшей нефтяному терминалу Крыма

время публикации: 07 октября 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 12:41
ВСУ нанесли ракетный удар по крупнейшей нефтяному терминалу Крыма
Соцсети

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 7 октября был нанесен ракетный удар по нефтяному терминалу в Феодосии, во временно оккупированном Россией Крыму. На месте начался пожар.

"Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии России",

– говорится в заявлении генштаба.

Глава оккупационной администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из-за пожара на нефтяном терминале был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Пострадали по меньшей мере три человека. Из-за пожара было остановлено движение поездов на пригородной линии Феодосия - Владиславовка.

Мир
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