ВСУ нанесли ракетный удар по крупнейшей нефтяному терминалу Крыма

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 7 октября был нанесен ракетный удар по нефтяному терминалу в Феодосии, во временно оккупированном Россией Крыму. На месте начался пожар.

"Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии России",

– говорится в заявлении генштаба.

Глава оккупационной администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из-за пожара на нефтяном терминале был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Пострадали по меньшей мере три человека. Из-за пожара было остановлено движение поездов на пригородной линии Феодосия - Владиславовка.