ВСУ нанесли ракетный удар по крупнейшей нефтяному терминалу Крыма
время публикации: 07 октября 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 12:41
Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что в ночь на 7 октября был нанесен ракетный удар по нефтяному терминалу в Феодосии, во временно оккупированном Россией Крыму. На месте начался пожар.
"Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии России",
– говорится в заявлении генштаба.
Глава оккупационной администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из-за пожара на нефтяном терминале был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Пострадали по меньшей мере три человека. Из-за пожара было остановлено движение поездов на пригородной линии Феодосия - Владиславовка.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 августа 2024