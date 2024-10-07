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Мир

Михаил Бродский: Израиль завершил поставку Украине системы раннего оповещения

время публикации: 07 октября 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 12:18
Михаил Бродский: Израиль завершил поставку Украине системы раннего оповещения
Посольство Израиля в Украине

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский дал интервью украинскому изданию "Зеркало недели". Беседа была приурочена к первой годовщине нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС.

Дипломат заявил, что позиция, занятая Россией после "черной субботы" 7 октября 2023 года, отразилась на отношениях двух стран. Бродский обвинил Россию в непрямой поддержке террора и выразил обеспокоенность сближением этой страны с Ираном. "Наши контакты с Россией снижены до необходимого минимума", – сказал он.

В ответ на вопрос о возможных поставках Украине снимаемых с вооружения ЦАХАЛа комплексов Patriot Бродский отметил, что сейчас эти ЗРК могут потребоваться самому Израилю для отражения ракетных ударов. Решение о том, что будет с комплексами дальше, будут приниматься совместно с США.

Посол сообщил, что Израиль завершил поставку Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках, и если она до сих пор не внедрена, то вопросы нужно задавать украинской стороне

Мир
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