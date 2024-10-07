Граждане Казахстана поддержали строительство АЭС

В Казахстане 6 октября состоялся референдум по строительстве атомной электростанции. В голосовании приняло участие 63,36 граждан Казахстана, 71,12% из них высказались в поддержку строительства АЭС.

Президент Касым-Жомарт Токаев, общаясь с журналистами на участке для голосования, заявил, что, если казахстанский народ поддержит строительство атомной электростанции, реализация проекта должна быть поручена международному консорциуму компаний, обладающих самыми передовыми технологиями.

Предполагаемое место возведения АЭС – поселок Улькен на берегу озера Балхаш. У проекта немало противников, руководствующихся не только экологическими, но и политическими мотивами. По их мнению, если станцию будет строить Росатом, это увеличит зависимость Казахстана от России.