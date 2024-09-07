Алан Дершовиц объявил о выходе из Демократической партии

Известный американский адвокат профессор Алан Дершовиц объявил о выходе из рядов Демократической партии, и заявил, что отныне является неприсоединившимся.

"Я был возмущен Национальным конвентом Демократической партии. Абсолютно возмущен. Это был самый антиеврейский, антиизраильский и антисионистский съезд, который я когда-либо видел", - заявил Дершовиц.

Дершовиц отметил, что его многое толкало в этом направлении, и что большую роль в его решении сыграл отказ вице-президента Камалы Харрис председательствовать на совместном заседании Конгресса во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.