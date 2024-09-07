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Алан Дершовиц объявил о выходе из Демократической партии

время публикации: 07 сентября 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 21:31
Алан Дершовиц объявил о выходе из Демократической партии
AP Photo/Sergei Chuzavkov

Известный американский адвокат профессор Алан Дершовиц объявил о выходе из рядов Демократической партии, и заявил, что отныне является неприсоединившимся.

"Я был возмущен Национальным конвентом Демократической партии. Абсолютно возмущен. Это был самый антиеврейский, антиизраильский и антисионистский съезд, который я когда-либо видел", - заявил Дершовиц.

Дершовиц отметил, что его многое толкало в этом направлении, и что большую роль в его решении сыграл отказ вице-президента Камалы Харрис председательствовать на совместном заседании Конгресса во время выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

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