В Москве преподаватель вуза арестован за размещение украинских песен в соцсетях

В Москве арестовали преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко "за пропаганду ненависти и вражды", сообщает РИА Новости.

По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), срок лишения свободы по этой статье составляет до 6 лет.

По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела на преподавателя, который также является членом участковой комиссии от партии "Яблоко", стало несколько украинских песен, размещенных на его странице во "Вконтакте".