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В Москве преподаватель вуза арестован за размещение украинских песен в соцсетях

время публикации: 07 сентября 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 17:14
В Москве преподаватель арестован за размещение украинских песен в соцсетях
Yossi Zamir/Flash90

В Москве арестовали преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко "за пропаганду ненависти и вражды", сообщает РИА Новости.

По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), срок лишения свободы по этой статье составляет до 6 лет.

По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела на преподавателя, который также является членом участковой комиссии от партии "Яблоко", стало несколько украинских песен, размещенных на его странице во "Вконтакте".

Мир
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