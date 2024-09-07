Полиция Пенсильвании установила личность мужчины, погибшего около 50 лет назад.

16 января 1977 года двое туристов, занимавшихся хайкингом неподалеку от вершины Пинакл в Аппалачах, обнаружили тело замерзшего молодого человека, сообщает "Медуза" со ссылкой на NBC Philadelphia.

В отчете полиции он был описан как белый мужчина в возрасте от 25 до 35 лет с рыжеватыми длинными волосами, ростом 177-180 сантиметров и весом 70 килограммов. У него была густая борода, а также небольшой шрам на подбородке. Мужчина был одет в куртку из замши и оленьей кожи, джинсы, вязаный свитер и походные ботинки. На нем также было термобелье, перчатки и солнцезащитные очки. На пальце у него было золотое кольцо, а в карманах – расческа, карандаш, спички и мелочь. Документов у погибшего не было.

Осмотр места происшествия не выявил следов преступления, а вскрытие показало, что причиной смерти стала передозировка барбитуратов. Смерть сочли самоубийством. Об исчезновении подходящего под описание человека никто не сообщал, мужчину похоронили на муниципальном кладбище, и дело закрыли. Кем он был, осталось неизвестным.

Надежда установить личность мужчины появилась лишь много десятилетий спустя, когда в США начала работать Национальная система пропавших без вести и неопознанных лиц (NamUS) – правоохранительные органы по всей стране добавляли туда информацию о пропавших людях и найденных телах, и алгоритмы искали среди них совпадения. Данные погибшего из Пенсильвании попали в NamUS в 2009 году. Через десять лет – в 2019 году – база показала два потенциальных совпадения с мужчинами из Флориды и Иллинойса, пропавшими в 1975 году.

Тело погибшего эксгумировали и отправили в местную больницу, где его осмотрели патологоанатом, судебный антрополог и судебный одонтолог. Все медицинские записи были внесены в NamUS – оказалось, что погибший не имеет отношения к пропавшим во Флориде и Иллинойсе мужчинам.

Однако личность мужчины в итоге все равно удалось установить. В NamUS попросили следователей из Пенсильвании обновить информацию по отпечаткам пальцев умершего. Оригинал считался утерянным, и полиция давно отказалась от попыток его найти – однако после получения запроса один из детективов, изучая архивы в августе 2024 года, наткнулся на оригинальные отпечатки.

Данные были переданы в NamUS, и по ним эксперт смог найти совпадение – мужчина был идентифицирован как 27-летний Николас Пол Грабб из пригорода Филадельфии Форт-Вашингтон, расположенного примерно в 200 километрах от места, где нашли тело погибшего. Чтобы установить по отпечаткам пальцев личность мужчины, имя которого оставалось неизвестным 47 лет, эксперту потребовалось меньше часа.

Следователи связались с одним из родственников Грабба, который подтвердил его личность и предоставил полиции документы и его фотографии. Родственники выразили желание получить тело мужчины, чтобы похоронить его на кладбище, где находятся могилы других членов семьи. В офисе коронера заявили, что в течение ближайших шести месяцев повторно расследуют обстоятельства смерти Грабба с учетом показаний его родственников и друзей – возможно, его смерть не была самоубийством.