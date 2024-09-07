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Мир

Генштаб ВСУ заявил о перехвате 58 российских "шахедов"

время публикации: 07 сентября 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 10:06
Генштаб ВСУ заявил о перехвате 58 российских "шахедов"
Генштаб ВСУ

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на субботу, 7 сентября, армия РФ запустила по Украине 67 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1").

В утренней сводке Воздушных сил сказано, что силы ПВО сбили 58 дронов, а еще шесть "вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины". По данным ВСУ, они полетели "в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганской области".

Еще три дрона локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ)

Мир
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