Генштаб ВСУ заявил о перехвате 58 российских "шахедов"

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на субботу, 7 сентября, армия РФ запустила по Украине 67 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1").

В утренней сводке Воздушных сил сказано, что силы ПВО сбили 58 дронов, а еще шесть "вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины". По данным ВСУ, они полетели "в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганской области".

Еще три дрона локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ)