Задержан гражданин Пакистана, готовивший нападение на еврейский центр в Бруклине 7 октября

На этой неделе в Канаде был задержан гражданин Пакистана, подозреваемый в подготовке нападения на еврейский центр в Бруклине. Нападение, по замыслу подозреваемого, должно было осуществиться в первую годовщину резни 7 октября, сообщает Times of Israel.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что Мухаммад Шахзиб Хан пытался приехать из Канады, где он проживает, в Нью-Йорк с "целью убить во имя Исламского государства (ИГ) как можно больше евреев".

Власти США заявили, что некоторое время назад Хан начал делиться пропагандистскими видеороликами ИГ и выражать свою поддержку террористической организации в соцсетях и переписке с другими людьми.

По данным министерства юстиции США, в беседах с двумя тайными сотрудниками правоохранительных органов он подтвердил, что он и еще один сторонник ИГ, находящийся в США, планируют нападения на еврейские центры в США и нуждаются в оружии и боеприпасах.

По словам властей, Хан также предоставил подробную информацию о том, как он намерен прибыть в США и о том, что намерен осуществить теракт 7-го или 11-го октября, в Йом Кипур.

Затем, 20 августа, он сообщил сотрудникам полиции под прикрытием, что решил выбрать в качестве цели Нью-Йорк и отправил им фотографию конкретного места, которое выбрал для теракта.