В южных регионах Китая из-за тайфуна "Яги" три человека погибли, 95 пострадали и более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия, сообщает Центральное телевидение Китая.

Супертайфун "Яги" достиг побережья китайской провинции Хайнань в пятницу, 6 сентября. Он принес штормовой порывистый ветер и ливни.

Гражданской инфраструктуре причинен значительный ущерб: повреждены линии электропередач, дороги и здания, возникли перебои со связью.