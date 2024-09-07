В южных регионах Китая из-за тайфуна "Яги" три человека погибли, 95 пострадали
время публикации: 07 сентября 2024 г., 15:55 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 16:04
В южных регионах Китая из-за тайфуна "Яги" три человека погибли, 95 пострадали и более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия, сообщает Центральное телевидение Китая.
Супертайфун "Яги" достиг побережья китайской провинции Хайнань в пятницу, 6 сентября. Он принес штормовой порывистый ветер и ливни.
Гражданской инфраструктуре причинен значительный ущерб: повреждены линии электропередач, дороги и здания, возникли перебои со связью.