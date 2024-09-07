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Директор ЦРУ: сделка между Израилем и ХАМАСом является единственным решением, альтернативы нет

время публикации: 07 сентября 2024 г., 15:51 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 16:02
Директор ЦРУ: сделка между Израилем и ХАМАСом является единственным решением
Flash90

Директор ЦРУ Уильям Бернс, находящийся с визитом в Лондоне, заявил, что совместно с партнерами по переговорам приложит все усилия для заключения сделки между Израилем и ХАМАСом.

Во время состоявшейся пресс-конференции Бернс заявил: "Мы продолжим добиваться прекращения огня в секторе Газы, что является единственным решением, альтернативы которому нет".

Он выразил надежду на то, что переговоры принесут результаты в ближайшие дни. "Это вопрос политической воли", – сказал директор ЦРУ, намекая, очевидно, на Израиль и ХАМАС.

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