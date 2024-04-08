В Австралии погиб турист из Израиля
время публикации: 08 апреля 2024 г., 01:17 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 01:17
В воскресенье, 7 апреля, в австралийском штате Квинсленд погиб 27-летний турист из Израиля.
Согласно сообщениям в местных СМИ, турист оступился и упал с большой высоты во время подъема к водопадам Изабелла. Машина "скорой помощи" прибыла к месту происшествия только через 20 минут. Согласно сообщениям в СМИ, это третья смерть на этом объекте за последние два года.
Министерство иностранных дел сообщило, что консульство Израиля в Австралии помогают семье погибшего доставить его тело на родину для захоронения.
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