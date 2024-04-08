В Австралии погиб турист из Израиля

В воскресенье, 7 апреля, в австралийском штате Квинсленд погиб 27-летний турист из Израиля.

Согласно сообщениям в местных СМИ, турист оступился и упал с большой высоты во время подъема к водопадам Изабелла. Машина "скорой помощи" прибыла к месту происшествия только через 20 минут. Согласно сообщениям в СМИ, это третья смерть на этом объекте за последние два года.

Министерство иностранных дел сообщило, что консульство Израиля в Австралии помогают семье погибшего доставить его тело на родину для захоронения.