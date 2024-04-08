x
08 апреля 2024
|
последняя новость: 01:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 апреля 2024
|
08 апреля 2024
|
последняя новость: 01:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Австралии погиб турист из Израиля

время публикации: 08 апреля 2024 г., 01:17 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 01:17
В Австралии погиб турист из Израиля
Фото NEWSru.co.il

В воскресенье, 7 апреля, в австралийском штате Квинсленд погиб 27-летний турист из Израиля.

Согласно сообщениям в местных СМИ, турист оступился и упал с большой высоты во время подъема к водопадам Изабелла. Машина "скорой помощи" прибыла к месту происшествия только через 20 минут. Согласно сообщениям в СМИ, это третья смерть на этом объекте за последние два года.

Министерство иностранных дел сообщило, что консульство Израиля в Австралии помогают семье погибшего доставить его тело на родину для захоронения.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 мая 2023

В Италии перевернулась лодка с туристами, среди погибших израильтянин и россиянка
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 03 апреля 2023

В Таиланде погиб израильский турист
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 февраля 2023

После теракта: 8-летний ребенок в критическом состоянии; в районе перекрестка Рамот усилено патрулирование