Досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут 3 июня

Правительство Южной Кореи во вторник, 8 апреля, официально утвердило 3 июня как дату проведения президентских выборов после импичмента экс-главы государства Юн Сок Ёля, сообщает агентство Yonhap.

Правительство также объявило 3 июня временным государственным праздником.

Национальная избирательная комиссия начала досрочную регистрацию кандидатов.

Законодательство Республики Корея требует, чтобы государственный служащий, баллотирующийся на пост президента, подал в отставку как минимум за 30 дней до выборов, отмечает "Интерфакс".

Как сообщает Yonhap, министр труда Ким Мун Су, который, согласно различным опросам общественного мнения, лидирует среди потенциальных кандидатов в президенты от консервативного блока, собирается подать в отставку уже сегодня, 8 апреля. После ухода со своего поста в кабинете министров Ким Мун Су планирует начать полномасштабную подготовку к президентским выборам.

Кандидаты на пост президента должны зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая.

Новоизбранный президент вступит в должность сразу после оглашения результатов выборов.

Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре 2024 года. Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. 14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован. 7 марта его освободили из-под стражи. 4 апреля он был окончательно отстранен от должности.