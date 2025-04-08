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Мир

Трамп повторил, что "Газа - прекрасное место, в котором никто не хочет жить"

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Газа
США
время публикации: 08 апреля 2025 г., 00:12 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 00:12
Трамп повторил, что "Газа - прекрасное место, в котором никто не хочет жить"
Фото: Ави Охайон, ЛААМ

На брифинге, состоявшемся по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Дональду Трампу был задан вопрос о его плане относительно сектора Газы, и президент США подтвердил, что план остаётся актуальным.

Дональд Трамп заявил, что после войны США примут участие в управлении сектором Газы. "Это прекрасное место, в котором никто не хочет жить. Уровень смертности в Газе невероятен. Израиль не должен отказываться от этой территории. Я знаю, почему он отказался раньше – потому что ему обещали мир, но это не сработало. Газа – одно из самых опасных мест в мире". "Если вы переселите палестинцев в другие страны, а есть много государств, которые могут их принять, вы получите замечательный регион, где людей не убивают каждый день. Это было бы прекрасное место", – сказал Трамп.

Биньямин Нетаниягу подтвердил, что на встрече обсуждались страны, готовые принять палестинцев. "Людям следует предоставить свободу выбора", – заявил Нетаниягу.

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