Трамп повторил, что "Газа - прекрасное место, в котором никто не хочет жить"

На брифинге, состоявшемся по итогам встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Дональду Трампу был задан вопрос о его плане относительно сектора Газы, и президент США подтвердил, что план остаётся актуальным.

Дональд Трамп заявил, что после войны США примут участие в управлении сектором Газы. "Это прекрасное место, в котором никто не хочет жить. Уровень смертности в Газе невероятен. Израиль не должен отказываться от этой территории. Я знаю, почему он отказался раньше – потому что ему обещали мир, но это не сработало. Газа – одно из самых опасных мест в мире". "Если вы переселите палестинцев в другие страны, а есть много государств, которые могут их принять, вы получите замечательный регион, где людей не убивают каждый день. Это было бы прекрасное место", – сказал Трамп.

Биньямин Нетаниягу подтвердил, что на встрече обсуждались страны, готовые принять палестинцев. "Людям следует предоставить свободу выбора", – заявил Нетаниягу.