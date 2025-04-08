В Майами в результате ДТП погибла туристка из Израиля
время публикации: 08 апреля 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 21:23
В Майами в результате дорожной аварии погибла 56-летняя Риви Герлой, жительница мошава Эшболь. Региональный совет Мерхавим сообщил, что трагедия произошла в понедельник, 7 апреля, за день до дня рождения Риви.
В региональном совете отметили, что Риви была инициатором создания команды экстренной помощи мошава Эшболь и на протяжении многих лет посвящала свое время и силы оказанию помощи другим. Ее муж Цвика Герлой, находившийся вместе с ней в США, является главой комитета мошава по чрезвычайным ситуациям.
Риви Герлой была художницей, ее работы можно увидеть в ее виртуальной галерее.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 декабря 2024