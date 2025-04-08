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Мир

Посол Израиля вызван в МИД Нидерландов "в связи с ситуацией в секторе Газы"

Нидерланды
время публикации: 08 апреля 2025 г., 18:40 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 18:40
Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп потребовал от посла Израиля дать разъяснения относительно ситуации в секторе Газы. Об этом глава МИД уведомил во вторник, 8 апреля, Палату представителей.

По информации издания Ad.nl, посол Израиля, как ожидается, посетит МИД в среду, 9 апреля.

На прошлой неделе правительство Нидерландов осудило нападение израильских военных на машины скорой помощи на юге сектора Газы, в результате которого погибли 15 сотрудников гуманитарных миссий. Ad.nl сообщает, что большинство членов Палаты представителей обратились к кабинету министров с требованием вызвать посла Израиля в связи с инцидентом с гуманитарным конвоем в Газе. Среди инициаторов этого шага был Христианский союз, "известный своей произраильской позицией".

Мир
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