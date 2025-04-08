В Санто-Доминго обрушилась крыша ночного клуба, десятки погибших и пострадавших

По меньшей мере 15 человек погибли и десятки пострадали в Доминиканской республике при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго, столице островного государства.

На месте работают спасатели, пытающиеся извлечь погребенных под завалами. По словам медиков, машины скорой помощи доставили в местные больницы более 100 человек.

Что стало причиной обрушения, еще не установлено. Как сообщается, она рухнула во время выступления популярного певца Рубби Переца. Один из сопровождавших его музыкантов рассказал, что зал был полным, а обрушение напоминало землетрясение.