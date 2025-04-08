Украинская армия взяла в плен двух граждан Китая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе боев в Донецкой области украинские вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это первый случай захвата в плен граждан КНР.

"В бой вступили украинцы в Донецкой области – Тарасовка, Белогоровка – с шестью китайскими военными. Двое – в плену. Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая", – заявил Зеленский.

"Это еще одна страна, которая военными силами поддерживает вторжение России в Украину на стороне России. Это еще одна страна после Ирана, Сирии, военных Северной Кореи. Но есть разница: северокорейцы на Курском направлении воевали против нас. Китайцы воюют на территории Украины", – цитирует главу государства УНИАН.

Президент поручил министерству иностранных дел связаться с китайскими властями для разъяснений. "Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны", – добавил он.