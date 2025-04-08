Верховный суд США разрешил Трампу использовать закон XVIII века для депортации иностранцев

Верховный суд США разрешил американской администрации использовать принятый в 1798 году закон о вражеских чужеземцах для выдворения из страны иностранцев, подозреваемых в принадлежности к преступным группировкам.

В решении, в поддержку которого выступили пять судей, а против – четверо, отмечается, что власти должны заблаговременно предупреждать депортируемых, чтобы дать им возможность оспорить решение о высылке в судебном порядке.

Президент США Дональд Трамп приветствовал вердикт. "Верховный суд подержал власть закона, дав президенту, кто бы ни занимал этот пост, возможность охраны границ, защитив наши семьи и саму нашу страну", – написал он в социальной сети Truth Social.

Закон, принятый в XVIII веке, применялся крайне редко, в частности, во время войны с Великобританией 1812 года, а также мировых войн. Последним примером его применения стало создание лагерей для американцев японского происхождения во время Второй Мировой войны.

В марте 2025 года американская администрация депортировала сотни нелегальных мигрантов из Латинской Америки, которые, по данным федеральных органов, принадлежат к венесуэльским преступным группировкам.