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Мир

Верховный суд США разрешил Трампу использовать закон XVIII века для депортации иностранцев

США
Судебные решения
Дональд Трамп
время публикации: 08 апреля 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 13:28
Верховный суд США разрешил Трампу использовать закон XVIII века для депортации иностранцев
AP Photo/J. Scott Applewhite

Верховный суд США разрешил американской администрации использовать принятый в 1798 году закон о вражеских чужеземцах для выдворения из страны иностранцев, подозреваемых в принадлежности к преступным группировкам.

В решении, в поддержку которого выступили пять судей, а против – четверо, отмечается, что власти должны заблаговременно предупреждать депортируемых, чтобы дать им возможность оспорить решение о высылке в судебном порядке.

Президент США Дональд Трамп приветствовал вердикт. "Верховный суд подержал власть закона, дав президенту, кто бы ни занимал этот пост, возможность охраны границ, защитив наши семьи и саму нашу страну", – написал он в социальной сети Truth Social.

Закон, принятый в XVIII веке, применялся крайне редко, в частности, во время войны с Великобританией 1812 года, а также мировых войн. Последним примером его применения стало создание лагерей для американцев японского происхождения во время Второй Мировой войны.

В марте 2025 года американская администрация депортировала сотни нелегальных мигрантов из Латинской Америки, которые, по данным федеральных органов, принадлежат к венесуэльским преступным группировкам.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 марта 2025

Сотни членов латиноамериканских банд высланы из США на основании закона XVIII века