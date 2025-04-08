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Мир

Зеленский впервые признал, что ВСУ ведут бои в Белгородской области России

Россия
Война в России
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 08 апреля 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 12:19
Зеленский впервые признал, что ВСУ ведут бои в Белгородской области России
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что украинские подразделения действуют на территории Белгородской области России. Российская сторона не спешит с подтверждением этой информации.

"Мы проводим активные операции в приграничных районах на территории врага. Война должна вернуться туда, откуда она пришла", – заявил президент в вечернем обращении 7 апреля. По его словам, одна из целей операции – снизить российское давление на Харьковском и Сумском направлениях.

Ранее украинская сторона только косвенно заявляла о действиях ВСУ на Белгородщине. В то же время информация об этом появлялась у российских провластных блогеров, так называемых "военкоров". Министерство обороны РФ сообщало о предотвращении украинских попыток проникнуть на территорию области.

Мир
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