Зеленский впервые признал, что ВСУ ведут бои в Белгородской области России

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что украинские подразделения действуют на территории Белгородской области России. Российская сторона не спешит с подтверждением этой информации.

"Мы проводим активные операции в приграничных районах на территории врага. Война должна вернуться туда, откуда она пришла", – заявил президент в вечернем обращении 7 апреля. По его словам, одна из целей операции – снизить российское давление на Харьковском и Сумском направлениях.

Ранее украинская сторона только косвенно заявляла о действиях ВСУ на Белгородщине. В то же время информация об этом появлялась у российских провластных блогеров, так называемых "военкоров". Министерство обороны РФ сообщало о предотвращении украинских попыток проникнуть на территорию области.