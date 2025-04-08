В Украине погибла художница и боевой медик Маргарита Половинко

Интернет-издание Суспільне Культура сообщило о гибели украинской художницы и медика-волонтера Маргариты Половинко, которой был 31 год. Художница была выпускницей Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Волонтерской деятельностью она начала заниматься в 2024 году. Сначала это была эвакуация раненых, затем Половинко вступила в состав второго механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады.

Похороны художницы пройдут 11 апреля в ее родном городе – Кривом Роге.