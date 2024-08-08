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CNN: многие западные послы бойкотируют церемонию в Нагасаки из солидарности с Израилем

время публикации: 08 августа 2024 г., 13:31 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 13:44
CNN: многие западные послы бойкотируют церемонию в Нагасаки из солидарности с Израилем
AP Photo/Shuji Kajiyama

9 августа в Нагасаки состоится траурная церемония, приуроченная к 79-й годовщине атомной бомбардировки города. Около недели назад мэр Нагасаки Сиро Сузуки сообщил, что на мероприятие не будет приглашена делегация Израиля.

Как сообщает CNN, в знак солидарности с еврейским государством отказались от участия в церемонии послы крупнейших западных государств, в том числе США, Германии, Франции, Италии, а также временные поверенные из Великобритании, Канады и Европейского Союза.

Посол США в Токио Рам Эмануэль, занимавший при президенте Бараке Обаме пост главы администрации Белого дома, направил мэру Нагасаки послание, в котором его решение называлось политическим.

Отметим, что 6 августа посол Израиля Гилад Коэн принял участие в мемориальной церемонии в Хиросиме. Мероприятию пытались помешать пропалестинские активисты.

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