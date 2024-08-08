В России обвинение потребовало 15 лет тюрьмы для обвиняемой в госизмене жительницы Лос-Анджелеса

В Свердловском областном суде завершились прения сторон по делу Ксении Карелиной, у которой есть как российское, так и американское гражданство. Прокуратура попросила приговорить обвиняемую в государственной измене женщину к 15 годам лишения свободы.

33-летняя Карелина, постоянно проживающая в Лос-Анджелесе, была арестована, когда прилетела в Екатеринбург, чтобы навестить 90-летнюю бабушку, родителей и младшую сестру.

Согласно данным ФСБ РФ, Ксения неоднократно участвовала в манифестациях в поддержку Украине, а также собирала и переводила средства украинским военным. Эти действия были квалифицированы как государственная измена.

Карелина признала свою вину. Приговор будет вынесен на следующем заседании суда, которое состоится 15 августа.

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