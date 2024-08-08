Российские пользователи сообщают, что перестал открываться YouTube

Утром 8 августа в России на компьютерах и мобильных устройствах перестал открываться видеохостинг YouTube. Об этом сообщает "Медуза"

со ссылкой на данные сервиса Brand Analytics. При этом больше всего жалоб поступает от жителей Москвы.

Согласно РИА Новости, независимо от провайдера домашнего интернета сайт YouTube не загружается, у части пользователей выдает ошибку, некоторые наблюдают бесконечную загрузку. У тех, кто смог зайти на сайт, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить подключение к нему.

Напомним: несколько недель назад власти России приняли решение о замедлении работы YouTube. Как объяснял тогда глава комитета Госдумы по информатике Александр Хинштейн, это связано с "антироссийской политикой" хостинга.

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