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Мир

Глава МИД Испании: "Сирия не должна стать новыми Балканами"

Сирия
Франция
Германия
время публикации: 08 декабря 2024 г., 13:57 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 14:04
Глава МИД Испании: "Сирия не должна стать новыми Балканами"
AP Photo/Bilal Hussein

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о необходимости мирной передачи власти в Сирии. "Нельзя допустить, чтобы Сирия стала новыми Балканами, где разные группы контролируют разные районы", – сказал он.

"Урегулирование должно быть в интересах сирийского народа, содействуя стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Сирийцы должны сами определить свое будущее, территориальная целостность страны должна быть сохранена", – сказал он.

Министерство иностранных дел Франции приветствовало свержение режима Башара Асада, призвав к прекращению огня и мирной передаче власти. "Сирийский народ долго страдал", – говорится в заявлении МИД.

"Пришло время единства, мирной передачи власти с уважением разнообразия сирийского народа. Нужно обеспечить защиту гражданскому населению, всем меньшинствам, как того требует международное право", – подчеркивается в комментарии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что миллионы сирийцев рады избавлению от режима Асада. "Нельзя допустить, чтобы Сирия оказалась под контролем других экстремистов, какую бы форму они не приняли", – сообщила она.

Мир
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