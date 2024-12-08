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Мир

Трамп: "Путин не захотел защищать Асада"

Сирия
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 09:56
Трамп: "Путин не захотел защищать Асада"
AP Photo/Andrew Harnik

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение президента Сирии Башара Асада стало результатом потери им поддержки России. "Асада больше нет. Его покровитель – Россия во главе с Владимиром Путиным – не захотела его больше защищать", – сообщил он в социальных сетях.

7 октября, еще до свержения сирийского режима, Трамп выступил против вмешательства США в сирийские события. "Это не наша война. Пусть сами разбираются", – написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Россия, воюющая в Украине и потерявшая там 600000 солдат, оказалась неспособна остановить этот "поход по Сирии". Он также заявил, что потеря Сирии может стать для России благом, поскольку пребывание там ничего хорошего России не принесло.

Мир
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