x
08 декабря 2024
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 декабря 2024
|
08 декабря 2024
|
последняя новость: 09:37
08 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 28 из 74 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 46 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 08 декабря 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 08:59
Генштаб ВСУ: сбиты 28 из 74 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 46 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине 74 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников неустановленного типа. Украинские ПВО перехватили 28 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 46 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за падения фрагментов БПЛА в Каменском Днепропетровской области повреждены здания, есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 8 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 46 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 декабря 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1019-й день войны