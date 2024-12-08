Генштаб ВСУ: сбиты 28 из 74 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 46 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 декабря 2024 года российские военные выпустили по Украине 74 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников неустановленного типа. Украинские ПВО перехватили 28 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 46 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за падения фрагментов БПЛА в Каменском Днепропетровской области повреждены здания, есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 8 декабря на территории Российской Федерации было уничтожено и перехвачено 46 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.