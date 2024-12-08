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Мир

Белый дом: "Президент следит за событиями в Сирии"

США
Сирия
Джо Байден
время публикации: 08 декабря 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 08:35
Белый дом: "Президент следит за событиями в Сирии"
AP Photo/Carolyn Kaster

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Шон Саветт вступил с заявлением для прессы, в котором сообщается, что в Белом доме пристально наблюдают за событиями в Сирии.

"Президент США и его команда внимательно наблюдают за чрезвычайными событиями в Сирии и поддерживает постоянный контакт с нашими региональными партнерами", – сообщил чиновник.

Новоизбранный президент США также прокомментировал происходящее в Сирии, заявив, что США не должны вмешиваться в сирийские события. "ЭТО НЕ НАША ВОЙНА" – написал он в социальных сетях.

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