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Мир

Жертвами землетрясения в Тибете стали около 130 человек

время публикации: 08 января 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 08:06
Жертвами землетрясения в Тибете стали около 130 человек (архивное фото)
AP

По состоянию на 8 января, власти КНР сообщают о не менее 126 погибших и 188 травмированных в результате сильного землетрясения в Тибетском автономном районе.

Первоначальная магнитуда землетрясения – 6,8. В течение суток было зафиксировано 515 афтершоков магнитудой до 4,9.

Информация о жертвах уточняется.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Самым разрушительным за последние годы в Тибете было землетрясение, происшедшее в апреле 2010 года. Тогда погибли более 2000 человек, свыше 12000 получили ранения и травмы.

Мир
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В Тибете произошло сильное землетрясение, множество жертв