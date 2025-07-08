Албания намерена открыть официальное представительство в Иерусалиме

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил министру энергетики и инфраструктуры Израиля Эли Коэну о намерении открыть официальное представительство в Иерусалиме. Это заявление прозвучало во время визита Коэна в Албанию.

Целью визита было укрепление связей с этой мусульманской союзницей Израиля в Европе, оказание стране помощи в области энергетики и защиты от кибератак Ирана.

В последние годы Албания пережила несколько кибератак со стороны Ирана, что привело к разрыву дипломатических отношений с Тегераном в 2022 году. Израиль активно помогает Албании противостоять этим атакам, используя передовые технологии.