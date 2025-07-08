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Мир

Албания намерена открыть официальное представительство в Иерусалиме

Иерусалим
время публикации: 08 июля 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 22:47
Премьер-министр Албании Эди Рама
AP Photo/Vlasov Sulaj

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил министру энергетики и инфраструктуры Израиля Эли Коэну о намерении открыть официальное представительство в Иерусалиме. Это заявление прозвучало во время визита Коэна в Албанию.

Целью визита было укрепление связей с этой мусульманской союзницей Израиля в Европе, оказание стране помощи в области энергетики и защиты от кибератак Ирана.

В последние годы Албания пережила несколько кибератак со стороны Ирана, что привело к разрыву дипломатических отношений с Тегераном в 2022 году. Израиль активно помогает Албании противостоять этим атакам, используя передовые технологии.

Мир
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