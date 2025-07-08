Семьи похищенных ХАМАСом встретились с представителем команды спецпосланника Адама Белера

Семьи похищенных встретились с представителем команды специального посланника президента США по делам заложников Адама Белера.

Он подтвердил сообщения о намерении президента США Дональда Трампа завершить боевые действия в секторе Газы и добиться соглашения об освобождении всех заложников.

Представитель семей похищенных заявил, что они "хотят знать, что происходит на встрече Нетаниягу и Трампа".

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением для прессы после встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном.

Он сказал, что Израиль согласился с предложением, поступившим от посредников, и что это "хорошее предложение". По его словам, "оно согласуется с первоначальным предложением Виткоффа. "Чем меньше я буду говорить об этом публично, тем лучше", – добавил он.

В то же время спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сообщил о прогрессе в переговорах по сделке с заложниками и прекращению огня в секторе Газа и сказал, что он «надеется, что к концу недели будет достигнуто 60-дневное соглашение о прекращении огня».