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Мир

Минюст США: Эпштейн покончил с собой, списка клиентов не было

Организованная преступность
США
время публикации: 08 июля 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 12:14
Джеффри Эпштейн, 2017 год
Registro de Delincuentes Sexuales del estado de Nueva York via AP

Министерство юстиции США и ФБР опубликовали меморандум, согласно которому миллионер-педофил Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством. Не найдено доказательств того, что он вел список клиентов и того, что он шантажировал богатых клиентов.

Опубликовано видео, сделанное, как утверждается в день самоубийства. На нем видно, что никто не входил в камеру Эпштейна. Это призвано подтвердить изначальный вывод судебно-медицинской экспертизы, согласно которому Эпштейн покончил с собой, а не стал жертвой расправы.

Меморандум призван положить конец многочисленным теориям заговора, связанным с Эпштейном. Так, министр юстиции США Пэм Бонди утверждала, что список клиентов лежит на ее рабочем столе, а предприниматель Илон Маск намекал, что в этом списке будет и имя президента США Дональда Трампа.

Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в 2019 году покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу. Это дало основание для слухов, что смерть была неслучайной.

В 2020 году была приговорена к 20 годам лишения свободы помощница Эпштейна Гислейн – ее признали виновной. Ее признали виновной, в том числе, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Мир
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