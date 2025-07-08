Китай расширяет безвизовый режим для более чем 70 стран

Правительство Китая последовательно расширяет безвизовый режим, стремясь развивать туризм, укреплять экономику и продвигать мягкую силу, пишет AP. В 2024 году без визы страну посетили более 20 миллионов человек – это почти треть от всех въехавших и более чем в два раза больше по сравнению с прошлым годом, по данным Национальной иммиграционной администрации. Хотя большинство достопримечательностей по-прежнему привлекают в основном местных туристов, туристические компании и гиды уже готовятся к увеличению потока иностранных гостей в преддверии летнего сезона.

После отмены строгих COVID-ограничений Китай вновь открыл границы для туристов в начале 2023 года. Однако тогда страну посетили лишь 13,8 миллиона человек – вдвое меньше, чем 31,9 миллиона в доковидном 2019 году. В декабре 2023 года Китай ввел безвизовый режим для граждан Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. Позже к этому списку присоединилась почти вся Европа. В прошлом месяце безвизовый въезд получили также туристы из пяти стран Латинской Америки, Узбекистана, а затем – из четырех государств Ближнего Востока.

С 16 июля список увеличится до 75 стран с добавлением Азербайджана. Около двух третей стран включены в программу безвизового въезда на пробный период в один год.