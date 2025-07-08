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Двух солдат-мусульман, распространявших ролики резни 7 октября, изгнали из британской армии

время публикации: 08 июля 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 11:26
Двух солдат-мусульман, распространявших ролики резни 7 октября, изгнали из британской армии
AP Photo/Boris Grdanoski)

Двое военнослужащих вооруженных сил Великобритании изгнаны из армии за то, что рассылали в социальных сетях видеоролики с камер боевиков ХАМАСа, запечатлевшие резню 7 октября 2023 года.

Захария Мунир и Мухаммад Салах проходили службу в 10-м полку связи. Роликами они не только обменивались между собой, но и пересылали другим. В частности, на видео можно было увидеть оскверненные тела, издевательства над связанными стариками, жестокие убийства захваченных израильтян.

"Когда вы решили обменяться этими видеоматериалами, да еще указав "Этого вы не увидите в СМИ", вы пересекли все границы. Вместо того, чтобы обратиться за помощью, вы решили распространить ролики дальше", – отметил председатель военного трибунала полковник Алан Лардж.

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