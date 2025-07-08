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Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 34 из 54 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 5 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 08 июля 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 08:44
Генштаб ВСУ: перехвачены 34 из 54 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 5 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 54 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 4 зенитные ракеты С-300.

Украинские ПВО перехватили 34 беспилотника, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в пяти локациях. Причинен ущерб. Есть пострадавшие в Днепропетровской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 7 июля до утра 8 июля на территории Российской Федерации были перехвачены пять украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской области и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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