Генштаб ВСУ: перехвачены 34 из 54 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 5 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 54 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 4 зенитные ракеты С-300.

Украинские ПВО перехватили 34 беспилотника, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в пяти локациях. Причинен ущерб. Есть пострадавшие в Днепропетровской области.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 7 июля до утра 8 июля на территории Российской Федерации были перехвачены пять украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской области и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются.