Встреча Трампа и Нетаниягу: номинация на Нобеля, Газа, Иран и разочарование Россией

В Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, которая длилась около двух часов.

В начале встречи Нетаниягу сообщил Трампу, что рекомендовал номинировать его на Нобелевскую премию мира, и вручил ему письмо с номинацией. "Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить", – заявил израильский премьер, добавив, что под руководством Трампа, по его мнению, Израиль может достичь мира "со всем Ближним Востоком".

Трамп, выступая перед журналистами, сказал, что выдвижение его кандидатом на получение Нобелевской премии мира стало для него новостью.

Говоря о ситуации в Газе, Трамп заявил: "Я думаю, что ХАМАС хочет заключить сделку". По мнению его спецпредставителя на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, есть возможность быстро достичь соглашения.

Трамп также сообщил, что Вашингтон намерен вести переговоры с Тегераном по поводу иранской ядерной программы. "Иран хочет поговорить. Я надеюсь, нам не придется снова атаковать его", – заявил президент США.

Нетаниягу отметил, что необходимо внимательно отслеживать ситуацию в Иране, чтобы предотвратить новые возможные угрозы с его стороны. Он подчеркнул, что объединение усилий США и Израиля "привело к решающему результату" в борьбе с Ираном. "Это предотвратило появление двух опухолей, которые угрожали жизни Израиля, – ядерной опухоли и опухоли, связанной с баллистическими ракетами, – заявил премьер-министр Израиля. – Но, когда вы удаляете опухоль, это не значит, что она не может возродиться. Вы должны постоянно следить за ситуацией, чтобы убедиться, что не предпринимаются попытки ее вернуть". Нетаниягу выразил надежду на то, что "Иран не станет испытывать нашу стойкость, потому что это было бы ошибкой".

В ответ на вопрос журналиста, поддерживает ли он смену режима в Иране, Нетаниягу сказал: "Это зависит от иранского народа".

Трамп сказал, что Нетаниягу попросил его снять санкции с Сирии в свете сообщений о возможном соглашении о безопасности между Иерусалимом и Дамаском.

Премьер-министру Нетаниягу был задан вопрос о мирном урегулировании по формуле "два государства для двух народов". На что премьер-министр Израиля ответил: "Я считаю, что палестинцы должны иметь все полномочия, чтобы управлять собой, но никаких сил, которые бы угрожали нам". Он также сказал: "Мы работаем вместе над планом добровольной миграции. Палестинцы, которые хотят остаться в Газе, смогут это сделать".

Трамп отказался отвечать на вопрос о своем отношении к возможности двугосударственного решения, переадресовав вопрос Нетаниягу.

В ходе встречи с Нетаниягу американский президент признался, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается", – сказал Трамп.

В Вашингтоне Нетаниягу также встречался с госсекретарем США Марко Рубио и со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом.