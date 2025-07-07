Белый дом: Стив Виткофф вылетит в Доху для участия в переговорах

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что "приоритетом президента является прекращение войны в секторе Газы и возвращение всех заложников". Она отметила, что Израиль поддерживает предложение о прекращении огня, которое было передано ХАМАСу. "И мы надеемся, что они согласятся с этим предложением. Президент добивается согласия ХАМАСа", – добавила она.

На этом брифинге также стало известно, что специальный посланник президента Стив Виткофф на этой неделе вылетит в Доху, чтобы участвовать в проходящих там переговорах.