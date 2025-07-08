Reuters: США передадут Украине дополнительные оборонительные вооружения

Пентагон объявил, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения, передает агентство Reuters.

Издание Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине больше оружия, в первую очередь – оборонительные средства. "Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут выделить. Но, по словам представителя Пентагона, отправка по-прежнему приостановлена", – говорится в публикации.

7 июля пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке Украины связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.