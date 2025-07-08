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Мир

В Вашингтоне Нетаниягу встречается с Вэнсом

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 08 июля 2025 г., 17:12 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 17:22
В Вашингтоне Нетаниягу встречается с Вэнсом
AP Photo/Evan Vucci

В Вашингтоне проходит встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с вице-президентом США Джейди Вэнсом.

Позднее Нетаниягу побеседует с главой Палаты представителей Майком Джонсоном и лидерами Сената.

Визит премьер-министра продлится до 10 июля, и в политических кругах заявляют, что не исключена повторная встреча премьер-министра Израиля и президента США Дональда Трампа. Эта встреча состоится в том случае, если наметится прогресс на переговорах с ХАМАСом или станет реальным достижение соглашения с Сирией.

Помимо этого запланированы встречи главы правительства с министром обороны США и главами еврейских, а также евангелистских общин.

Мир
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