В Вашингтоне Нетаниягу встречается с Вэнсом

В Вашингтоне проходит встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с вице-президентом США Джейди Вэнсом.

Позднее Нетаниягу побеседует с главой Палаты представителей Майком Джонсоном и лидерами Сената.

Визит премьер-министра продлится до 10 июля, и в политических кругах заявляют, что не исключена повторная встреча премьер-министра Израиля и президента США Дональда Трампа. Эта встреча состоится в том случае, если наметится прогресс на переговорах с ХАМАСом или станет реальным достижение соглашения с Сирией.

Помимо этого запланированы встречи главы правительства с министром обороны США и главами еврейских, а также евангелистских общин.