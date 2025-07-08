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Мир

Генпрокуратура РФ: Йельский университет подрывает экономические основы России

Россия
Университеты
время публикации: 08 июля 2025 г., 18:28 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 18:33
Генпрокуратура РФ: Йельский университет подрывает экономические основы России
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Генеральная прокуратура РФ объявила о признании нежелательной деятельности Йельского университета на территории России, сообщает "Медуза".

По мнению ведомства, деятельность американского университета направлена на "нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране".

Так, отмечает прокуратура, на базе Йельского университета функционирует Школа международных отношений, в которой фактически обучают "оппозиционных лидеров иностранных государств".

"Среди российских выпускников программы руководители и активисты экстремистской организации "Фонд борьбы с коррупцией", которые для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии", – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Также университет проводит работу по правовому обоснованию изъятия российских активов на Западе для финансирования ВСУ, утверждает прокуратура.

Мир
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